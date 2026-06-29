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Новость дня Происшествия

10 беспилотников атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
29.06, 08:17
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В ночь на понедельник, 29 июня, силы ПВО сбили летательные аппараты в Калуге, Обнинске, Кировском, Мещовском, Медынском, Сухиничском, Ферзиковском, Хвастовичском, Бабынинском и Боровском районах.

По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, обошлось без пострадавших людей, а на земле нет разрушений.

На местах работают оперативные группы.

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