ПВО Калужской области сбила 18 беспилотников вечером и ночью

Вечером 26 июня и в ночь на 27 июня силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в Калужской области.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, ПВО сбила 18 дронов, которые пытались атаковать регион.

Беспилотники уничтожили в воздушном пространстве над Жуковским, Тарусским, Ульяновским, Ферзиковским, Жиздринским, Бабынинским и Боровским округами, а также на подлете к Обнинску.

На местах падения обломков специалисты обследуют территории, чтобы оценить возможный ущерб и исключить угрозу для населения. Предварительные данные говорят о том, что жертв среди жителей нет, объекты инфраструктуры не пострадали.

Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 23:26 25 июня. Ограничения продолжают действовать.