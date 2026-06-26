Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников над Калужской областью
Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Семь беспилотных летательных аппаратов сбили на территориями Боровского, Думиничского, Жиздринского, Малоярославецкого, Медынского и Перемышльского районов.
На месте работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Напомним, ночью над Калужской областью сбили 13 БПЛА.
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