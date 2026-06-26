ПВО Калужской области уничтожила 13 беспилотников за ночь

В ночь на пятницу, 26 июня, в Калужской области была задействована противовоздушная оборона.

Силы ПВО сбили 13 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать регион. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Перемышльским и Юхновским районами.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты обследовали территории, чтобы оценить возможные последствия. Предварительно известно, что жертв нет. Разрушений гражданской инфраструктуры также не зафиксировано.

Аэропорт Калуги временно закрыт для полетов. Ограничения начали действовать с 23:57 25 июня.