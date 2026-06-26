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Происшествия

Полиция Калуги раскрыла кражу электросамоката за 42 тысячи

В дежурную часть УМВД России по городу Калуге обратился местный житель с заявлением о пропаже электросамоката.
Ольга Володина
26.06, 09:23
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Фото/видео: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Мужчина оценил ущерб в 42 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД 26 июня.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый калужанин.

По версии следствия, мужчина проходил мимо электросамоката, который стоял не пристегнутым на одной из улиц города. Сначала он ушел домой, предположив, что у средства передвижения нет владельца. Затем фигурант решил забрать его себе и вернулся к месту, где стоял самокат. Подозреваемый укатил его в сторону гаражного кооператива - там он планировал отремонтировать транспорт и оставить для личного пользования.

Однако оперативники быстро вышли на след и обнаружили похищенное имущество. Самокат изъяли и вернут владельцу.

Следственное подразделение УМВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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