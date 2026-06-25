В Калужской области волей ПВО с неба упали 12 беспилотников
Пострадавших и разрушений нет.
За вечер среды, 24 июня и ночь четверга в семи районах Калужской области и на окраине Калуги сбили 12 беспилотников.
Как сообщил губернатор Калужской области, помимо областного центра ПВО уничтожало их в небе Боровского, Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского округов.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - говорит Шапша.
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