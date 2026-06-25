В Калужской области волей ПВО с неба упали 12 беспилотников

Пострадавших и разрушений нет.

За вечер среды, 24 июня и ночь четверга в семи районах Калужской области и на окраине Калуги сбили 12 беспилотников.

Как сообщил губернатор Калужской области, помимо областного центра ПВО уничтожало их в небе Боровского, Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского округов.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - говорит Шапша.