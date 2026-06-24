За ночь над Калужской областью сбили 7 беспилотников

В ночь на 24 июня силы противовоздушной обороны сбили 7 беспилотных летательных аппаратов в Калужской области.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили над пятью муниципальными округами — Боровским, Дзержинским, Мосальским, Тарусским и Ферзиковским.

На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 0:07 24 июня. Ограничения введены для обеспечения безопасности.