За ночь над Калужской областью сбили 7 беспилотников
В ночь на 24 июня силы противовоздушной обороны сбили 7 беспилотных летательных аппаратов в Калужской области.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили над пятью муниципальными округами — Боровским, Дзержинским, Мосальским, Тарусским и Ферзиковским.
На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.
Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 0:07 24 июня. Ограничения введены для обеспечения безопасности.
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