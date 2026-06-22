В Калужской области сбили 5 БПЛА за ночь
В ночь на понедельник 22 июня, силы ПВО уничтожили 5 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
БПЛА сбиты на территориях над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Кировского и Тарусского муниципальных округов.
На местах работают оперативники.
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Аэропорт Калуг и закрыт для полётов с 17:57 21 июня.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь