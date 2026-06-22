В Калужской области сбили 5 БПЛА за ночь

В ночь на понедельник 22 июня, силы ПВО уничтожили 5 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

БПЛА сбиты на территориях над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Кировского и Тарусского муниципальных округов.

На местах работают оперативники.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуг и закрыт для полётов с 17:57 21 июня.