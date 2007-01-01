За день над Калужской областью сбили 8 беспилотников

В течение дня 19 июня силы противовоздушной обороны сбили 8 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили над четырьмя муниципальными округами - Боровским, Износковским, Кировским и Сухиничским. Также дроны сбили на окраине Калуги.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуги не принимает и не отправляет рейсы. Росавиация ввела ограничения 19 июня в 23:53.