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С вечера 17 июня над Калужской областью сбили 12 беспилотников

С вечера 17 июня и в ночь на 18 июня силы ПВО сбили 12 беспилотников в Калужской области.
Ольга Володина
18.06, 08:12
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотные аппараты уничтожили над шестью муниципальными округами — Сухиничским, Ульяновским, Ферзиковским, Хвастовичским, Юхновским и Кировским. А также на окраине Калуги.

На земле работают оперативные группы. Они осматривают места падения обломков.

В 5:23 МЧС региона объявила ракетную опасность.

- Укройтесь в помещении с капитальными стенами, подвале, ином безопасном месте, - написали спасатели в рассылке.

По предварительной информации, жертв нет. Объекты инфраструктуры не пострадали.

Аэропорт Калуги снова закрыт для полётов. Ограничения ввели 17 июня в 23:04.

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