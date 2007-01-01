С вечера 17 июня над Калужской областью сбили 12 беспилотников
С вечера 17 июня и в ночь на 18 июня силы ПВО сбили 12 беспилотников в Калужской области.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотные аппараты уничтожили над шестью муниципальными округами — Сухиничским, Ульяновским, Ферзиковским, Хвастовичским, Юхновским и Кировским. А также на окраине Калуги.
На земле работают оперативные группы. Они осматривают места падения обломков.
В 5:23 МЧС региона объявила ракетную опасность.
- Укройтесь в помещении с капитальными стенами, подвале, ином безопасном месте, - написали спасатели в рассылке.
По предварительной информации, жертв нет. Объекты инфраструктуры не пострадали.
Аэропорт Калуги снова закрыт для полётов. Ограничения ввели 17 июня в 23:04.
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