С вечера 17 июня над Калужской областью сбили 12 беспилотников

С вечера 17 июня и в ночь на 18 июня силы ПВО сбили 12 беспилотников в Калужской области.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотные аппараты уничтожили над шестью муниципальными округами — Сухиничским, Ульяновским, Ферзиковским, Хвастовичским, Юхновским и Кировским. А также на окраине Калуги.

На земле работают оперативные группы. Они осматривают места падения обломков.

В 5:23 МЧС региона объявила ракетную опасность.

- Укройтесь в помещении с капитальными стенами, подвале, ином безопасном месте, - написали спасатели в рассылке.

По предварительной информации, жертв нет. Объекты инфраструктуры не пострадали.

Аэропорт Калуги снова закрыт для полётов. Ограничения ввели 17 июня в 23:04.