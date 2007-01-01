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Происшествия

Утром 17 июня над Калужской областью сбили 7 беспилотников

Утром в среду 17 июня силы противовоздушной обороны сбили 7 беспилотников над Калужской областью.
Ольга Володина
17.06, 13:05
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотные аппараты уничтожили в трёх муниципальных округах — Дзержинском, Малоярославецком и Сухиничском. А также на окраине Калуги.

На месте падения обломков работает оперативная группа. Предварительная информация: жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 00:55 17 июня. Ограничения действуют в целях безопасности.

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