Утром 17 июня над Калужской областью сбили 7 беспилотников
Утром в среду 17 июня силы противовоздушной обороны сбили 7 беспилотников над Калужской областью.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотные аппараты уничтожили в трёх муниципальных округах — Дзержинском, Малоярославецком и Сухиничском. А также на окраине Калуги.
На месте падения обломков работает оперативная группа. Предварительная информация: жертв и разрушений инфраструктуры нет.
Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 00:55 17 июня. Ограничения действуют в целях безопасности.
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