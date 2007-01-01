За ночь над Калужской областью сбили 25 беспилотников

В ночь на 17 июня силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников.

По информации губернатора Владислава Шапши, над Калужской областью сбили 25 дронов. Это одна из самых мощных атак за последнее время.

Беспилотники уничтожили в небе над шестью муниципальными округами. Среди них Боровский, Дзержинский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский и Ферзиковский. А также на окраине Калуги.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 00:55 17 июня.