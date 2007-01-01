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За ночь над Калужской областью сбили 25 беспилотников

В ночь на 17 июня силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников.
Ольга Володина
17.06, 08:07
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По информации губернатора Владислава Шапши, над Калужской областью сбили 25 дронов. Это одна из самых мощных атак за последнее время.

Беспилотники уничтожили в небе над шестью муниципальными округами. Среди них Боровский, Дзержинский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский и Ферзиковский. А также на окраине Калуги.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 00:55 17 июня.

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