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Происшествия

За день над Калужской областью сбили 5 беспилотников

Днём 16 июня в Калужской области работала противовоздушная оборона.
Ольга Володина
17.06, 00:11
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Информацию сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над двумя муниципальными округами — Боровским и Дзержинским.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, жертв нет. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Росавиация открыла аэропорт Калуги для полётов только в 20:00 16 июня.

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