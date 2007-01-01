За день над Калужской областью сбили 5 беспилотников

Днём 16 июня в Калужской области работала противовоздушная оборона.

Информацию сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над двумя муниципальными округами — Боровским и Дзержинским.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, жертв нет. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Росавиация открыла аэропорт Калуги для полётов только в 20:00 16 июня.