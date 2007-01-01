В небе над Калужской областью сбили семь беспилотников

Силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Ферзиковского районов. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.