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В небе над Калужской областью сбили семь беспилотников

Евгения Родионова
16.06, 08:45
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Силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Ферзиковского районов. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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