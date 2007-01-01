В небе над Калужской областью сбили семь беспилотников
Силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Ферзиковского районов. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
На местах работают оперативные группы.
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь