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Происшествия

Пьяный калужанин устроил погром в продуктовом магазине

В полицию Калуги поступило заявление от представителя торговой сети.
Ольга Володина
16.06, 08:30
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Фото/видео: УМВД России по Калужской области.
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Он сообщил о хищении товара и повреждении имущества в магазине. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Об этом сообщили в региональном УМВД 16 июня.

- Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, прибыл в продуктовый магазин, реализующий в том числе алкогольную продукцию. В торговом зале между ним и работниками организации возник конфликт. Злоумышленник стал разбрасывать спиртосодержащую продукцию со стеллажей и кидать бутылки в посетителей. После того как граждане и персонал покинули помещение, двери которого были заблокированы снаружи, фигурант продолжил противоправные действия — повредил имущество магазина, похитил табачную продукцию, а затем выломал дверь и скрылся, - сообщили в полиции.

Неподалёку от магазина мужчину заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Он находился в неадекватном состоянии. Полицейские остановили и задержали его. Нарушителя доставили в отдел.

На калужанина составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Также возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

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