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Два беспилотника сбили этой ночью в Калужской области

15.06, 07:47
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В ночь на понедельник, 15 июня, ПВО работало в Боровском и Перемышльском округах.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации ни жертв, ни разрушений нет.

По последним данным Минобороны во второй половине дня воскресенья, 14 июня, над территорией страны, в том числе и Калужской области, в общей сложности уничтожили 104 БПЛА. Ночные данные появятся чуть позже.

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