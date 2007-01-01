Два беспилотника сбили этой ночью в Калужской области

В ночь на понедельник, 15 июня, ПВО работало в Боровском и Перемышльском округах.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации ни жертв, ни разрушений нет.

По последним данным Минобороны во второй половине дня воскресенья, 14 июня, над территорией страны, в том числе и Калужской области, в общей сложности уничтожили 104 БПЛА. Ночные данные появятся чуть позже.