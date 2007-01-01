Днём 14 июня над Калужской областью сбили ещё один беспилотник

Днём 14 июня в небе над Калужской областью сбили ещё один беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотник уничтожили над территорией Куйбышевского района.

На месте падения обломков работает оперативная группа. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

По сводке Минобороны, с 14:00 до 21:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Их сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.