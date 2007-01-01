Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Днём 14 июня над Калужской областью сбили ещё один беспилотник
Происшествия

Днём 14 июня над Калужской областью сбили ещё один беспилотник

Днём 14 июня в небе над Калужской областью сбили ещё один беспилотный летательный аппарат.
Ольга Володина
14.06, 22:36
0 127
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотник уничтожили над территорией Куйбышевского района.

На месте падения обломков работает оперативная группа. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

По сводке Минобороны, с 14:00 до 21:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Их сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла пво
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9nL2Q3TUpvbFdrbDRZaUpFOFNjMVE9PSIsInZhbHVlIjoieXBjRXVaQVNSbVhnbW5pa0RNU0ZrWEx3MU5iUUx1dU9oeHhuRnE4Y2Y2SnQ2YTh5cFVmZTEvUVloWWpmU0hHOGlXbkFVejgzVDQ5b1VZMDNXZVlnUW41QzVnMmlmMENNMGMrVG5OcWFoUDd5bVQwMnlJVHl1ZTNIZE01WXZXaXlmUzdWeGpKNFhaNE1ucXhvc1pFNE5ZcTk3UTVxcTkxdHR6RnYxamdWcjZ2VFB4akdWcTZiMUJpQzIyYytUWDFCUllZaHcvVnVNWFRuZUpXRHhnRW1CZFRQVWhka1p2Um5zOEkxNzdZSGNrVS9XYVR3ZjdzUTM1QmF3Sm9Oa0xrcVgwSWpoblRRK2RIaFUrOTQxVVU0SUgxVVNRTkQ5dXBQbTlzOFVDbGZCbFc5c2hkUEczekZNaUl5YnZ1Q0p3cE8wcWFQTVN4aTlqdm5HZ3A0b1Bod2NoNzBxRWZzR0xmQ2pJR0g4UkM5Z0t5MWZ4c1VKKy9UK3VPMlB0MWVIbXlWNDR5ZWNkRVhGNml6YTZyTDdRT2NSNkR1NGVLTWNMQ0Q3Nm80eEtVc3p3N0NnSzJnSzBONXVqVU0zSHFJa1ltTiIsIm1hYyI6ImE2NGQ5NzBhYWZiNDkyMjk2MWZkYzU5MGQwNDdmZTA0Y2E3MmNjY2E4MWMyYTE0ODdkZmRiMTE2NGU2M2QwM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhXUFR4bmJRaGdlRml6UkloQXRQZnc9PSIsInZhbHVlIjoiSU5HVGZUbnA4OHgyQWdPTHY0TVRxdXhrNkFaZTZ2aW8za0ZHRnNzdXNDeGI2Qm1UR2dhdUx4V3JDTGpIc2l1ejBLelRTR25MUUo0c0U2bGFKdzl1a2tXOXAxcXduc0lJZWZ0SHY2ZUE4N0c4UEVtcUJqWkIvd2FBUGFRR3BvemdSOXdjTUlzNTBnTStYWEZiV2ZFUTBjaTZjV1NScmNaL1VRY2lNY3B2ZWhPUERPdzlXTkZ1YVlhMndPMzRuK2IrZUNub01id0Y4cDZTajRycmVnWkk2UWd2cUM5UUczcmxMN0xnbW0rRHM5bDN4dUFMd1JNVXdxVzBoSVREQjZuQzNNSUZySmpvVFpwdDQ2T1RKaUhGVHFDekVBZlhDQzRXaXp1YUlSd211U3k3MlZvazdkUTcrWmtYbTZsbElyZW9xZlZBaDdEWjlONStqUUtnUnIrd25HdnZSRGFXT21uaGcxUzM5b1hyRHJkUHFCWkpoQ3h4dnFLOVEwMUVvVVkrSHg5S1hZT1VkOE9mRVVRSFJNUURkdVBidTUxZGxnYkhibW9vbi9WRkgySWZ5MnJsbW9IQzN0dTdxbUFjRElUeWhvZlA0bHIzWjduMThKMEUxclhrbFBYNE9RT3RVT3B3bFRQajFQSXhLaEN4cHNpdjJHelVyTFdpeDFhdlpjdXB0am9ia1RibWNzS2Y1aDJEb3loU1hLRitJTUgzV0lpSzNkTUZwRThCUlQ4bnRCeEdyVlRMM3JNK1BoV3lxaWhQZ0lKN1FMRlUrTDdQTncwZ3FKRkN2cGdKV3ViK2hLUzl1OUJZNGFrRWNvVE9jNnVMSUxueE1nVi9BeXdSRHF3ZCIsIm1hYyI6ImEwNmE4OWI2YmMyZjFjMWVkMTk4NzAxOTFmY2U4ZmVmMDcxMjUxYWQ4YmYyOWQ5YzBiYjJiN2Y5NGIzODVjYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+