Днём над Калужской областью сбили 5 беспилотников

Днём 14 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.

Военные сбили ещё 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в трёх муниципальных округах — Жуковском, Мещовском, Тарусском и на окраине Калуги.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, жертв нет. Разрушений инфраструктуры тоже не зафиксировано.

Аэропорт Калуги по-прежнему закрыт по распоряжению Росавиации.