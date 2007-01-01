Днём над Калужской областью сбили 5 беспилотников
Днём 14 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.
Военные сбили ещё 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили в трёх муниципальных округах — Жуковском, Мещовском, Тарусском и на окраине Калуги.
На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, жертв нет. Разрушений инфраструктуры тоже не зафиксировано.
Аэропорт Калуги по-прежнему закрыт по распоряжению Росавиации.
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