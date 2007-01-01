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За ночь над Калужской областью сбили 5 беспилотников

В ночь на 14 июня силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотных летательных аппаратов.
Ольга Володина
14.06, 09:06
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили над четырьмя муниципальными округами — Дзержинским, Думиничским, Малоярославецким и Тарусским. Ещё один дрон сбили на окраине Калуги.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры тоже нет.

Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 1:44 14 июня. Ограничения пока не сняты.

 

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