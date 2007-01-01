За день над Калужской областью сбили 2 беспилотника

В течение дня 11 июня силы противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата в Калужской области.

БПЛА уничтожили над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов. Об этом вечером сообщил губернатор Владислав Шапша.

На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры тоже нет.

Всего за дневное время, по информации Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.