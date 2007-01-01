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Вечером и ночью над Калужской областью сбили 10 беспилотников

Вечером 10 июня и в ночь на 11 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.
Ольга Володина
11.06, 08:29
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Военные сбили 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над четырьмя округами - Боровским, Мосальским, Ферзиковским, Юхновским и на окраине Калуги.

На места падения обломков выехали оперативные службы. Специалисты осматривают территории.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

Аэропорт Калуги остаётся закрытым третьи сутки - ограничения ввели с 3:11 9 июня.

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