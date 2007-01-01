Вечером и ночью над Калужской областью сбили 10 беспилотников

Ольга Володина

Вечером 10 июня и в ночь на 11 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.

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Ольга Володина 880 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

Военные сбили 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Беспилотники уничтожили в небе над четырьмя округами - Боровским, Мосальским, Ферзиковским, Юхновским и на окраине Калуги. На места падения обломков выехали оперативные службы. Специалисты осматривают территории. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет. Аэропорт Калуги остаётся закрытым третьи сутки - ограничения ввели с 3:11 9 июня.