Вечером и ночью над Калужской областью сбили 10 беспилотников
Вечером 10 июня и в ночь на 11 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.
Военные сбили 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили в небе над четырьмя округами - Боровским, Мосальским, Ферзиковским, Юхновским и на окраине Калуги.
На места падения обломков выехали оперативные службы. Специалисты осматривают территории.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.
Аэропорт Калуги остаётся закрытым третьи сутки - ограничения ввели с 3:11 9 июня.
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