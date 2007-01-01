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Происшествия

Следствие не нашло признаков криминала в гибели мужчины на Угре

10 июня на реке Угра в районе села Учхоз нашли тело 39-летнего мужчины.
Ольга Володина
10.06, 19:08
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Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Калужской области.
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Следователи организовали проверку. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

На месте происшествия провели осмотр. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.

- В рамках проверки осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, установлены и опрошены очевидцы, пояснившие, что утопление мужчины наступило во время купания в реке и не носит криминальный характер, — рассказали в ведомстве.

Окончательное решение примут по результатам проверки.

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