Следствие не нашло признаков криминала в гибели мужчины на Угре

10 июня на реке Угра в районе села Учхоз нашли тело 39-летнего мужчины.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Калужской области.

Следователи организовали проверку. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

На месте происшествия провели осмотр. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.

- В рамках проверки осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, установлены и опрошены очевидцы, пояснившие, что утопление мужчины наступило во время купания в реке и не носит криминальный характер, — рассказали в ведомстве.

Окончательное решение примут по результатам проверки.