Тело мужчины достали из Угры в селе Учхоз

Об этом в среду, 10 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Информация о происшествии в селе Учхоз Дзержинского района поступила на пост дежурного в 10:50. Спасатели достали с поверхности реки Угра тело мужчины. Место было не оборудовано для купания.

Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.