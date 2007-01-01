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Тело мужчины достали из Угры в селе Учхоз

Евгения Родионова
10.06, 14:30
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Об этом в среду, 10 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Информация о происшествии в селе Учхоз Дзержинского района поступила на пост дежурного в 10:50. Спасатели достали с поверхности реки Угра тело мужчины. Место было не оборудовано для купания.

Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

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