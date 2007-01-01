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Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотники над Калугой и Боровским районом

Губернатор Владислав Шапша проинформировал о работе противовоздушной обороны в регионе.
Ольга Володина
08.06, 14:00
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Утром в понедельник, 8 июня, военные сбили два беспилотных летательных аппарата.

По словам главы региона, инциденты произошли в небе над Калугой и Боровским районом. Предварительные данные свидетельствуют, что жертв и разрушений на земле удалось избежать.

В настоящее время в Калужской области продолжает действовать режим «беспилотной опасности». Аэропорт «Калуга» остаётся закрытым для приёма и отправки воздушных судов с 4:25 утра.

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