Силы ПВО сбили беспилотники над Калугой и Боровским районом
Губернатор Владислав Шапша проинформировал о работе противовоздушной обороны в регионе.
Утром в понедельник, 8 июня, военные сбили два беспилотных летательных аппарата.
По словам главы региона, инциденты произошли в небе над Калугой и Боровским районом. Предварительные данные свидетельствуют, что жертв и разрушений на земле удалось избежать.
В настоящее время в Калужской области продолжает действовать режим «беспилотной опасности». Аэропорт «Калуга» остаётся закрытым для приёма и отправки воздушных судов с 4:25 утра.
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