Над Калугой и Малоярославцем грохотали сбитые беспилотники

Ночью их уничтожила ПВО.

В ночь на понедельник, 8 июля, в Калужской области уничтожили два беспилотника.

Сильные звуки взрывов были хорошо слышны в Калуге и Малоярославецком округе.

- На местах работают оперативные группы, - сообщил губернатор Владислав ШАПША. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.