Над Калугой и Малоярославцем грохотали сбитые беспилотники
Ночью их уничтожила ПВО.
В ночь на понедельник, 8 июля, в Калужской области уничтожили два беспилотника.
Сильные звуки взрывов были хорошо слышны в Калуге и Малоярославецком округе.
- На местах работают оперативные группы, - сообщил губернатор Владислав ШАПША. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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