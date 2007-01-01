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Над Калугой и Малоярославцем грохотали сбитые беспилотники

Ночью их уничтожила ПВО.
Сергей ПЕТРОВ
08.06, 08:08
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В ночь на понедельник, 8 июля, в Калужской области уничтожили два беспилотника.

Сильные звуки взрывов были хорошо слышны в Калуге и Малоярославецком округе.

- На местах работают оперативные группы, - сообщил губернатор Владислав ШАПША. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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