За вечер и ночь в Калужской области сбили 8 беспилотников

Вечером 5 июня и в ночь на 6 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Вечером 5 июня военные сбили два дрона. Беспилотники летели над Кировским и Малоярославецким округами.

В ночь на 6 июня уничтожили ещё шесть БПЛА. Их сбили над Боровским, Дзержинским и Малоярославецким округами, а также на подлёте к Калуге и Обнинску.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Аэропорт Калуги закрыт вторые сутки - с 23:32 4 июня.