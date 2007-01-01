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За вечер и ночь в Калужской области сбили 8 беспилотников

Вечером 5 июня и в ночь на 6 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.
Ольга Володина
06.06, 07:39
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Силы ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Вечером 5 июня военные сбили два дрона. Беспилотники летели над Кировским и Малоярославецким округами.

В ночь на 6 июня уничтожили ещё шесть БПЛА. Их сбили над Боровским, Дзержинским и Малоярославецким округами, а также на подлёте к Калуге и Обнинску.

На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Аэропорт Калуги закрыт вторые сутки - с 23:32 4 июня.

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