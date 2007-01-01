Беспилотник сбили в Калужской области
Вечером в среду, 3 июня, это произошло в Боровском районе.
Беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По его информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
Ранее МЧС объявляло беспилотную опасность на территории нашего региона. В аэропорту Калуги полёты были временно запрещены.
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