Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Беспилотник сбили в Калужской области
Происшествия

Беспилотник сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.06, 09:03
0 701
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером в среду, 3 июня, это произошло в Боровском районе.

Беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

Ранее МЧС объявляло беспилотную опасность на территории нашего региона. В аэропорту Калуги полёты были временно запрещены.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhoU0E0My9NN0NLbFl3anU4dkk2dkE9PSIsInZhbHVlIjoiTHo3YWdDcFNVUW1kQTJYY3ZUNE9sb1Rubmx4eHhxK0lUZDY1Umx1eEs3SHo2TE5hUE85a3hlYjZTb1M4TFl1eWpzdUJidzNHZElwYVk5U0kxYkE4VU9xa3MyazBuTHM0NjZHWk1MWnVObmxTbkwxWm1ING9QYSs3ald2WlZLQ3Z4YSs2aGlUZUk0RThFbitoZzNzdTI5cXB4cEZJTVduN0RaYUJIcEQ3UURLOWZ4ZDZzaXJHd0ZnSVdCbUkwRXZaTzRRTlRsY0xhL0hFTkNWYU1mZnJ4b0wvT0pQYzJqTDZqb1psQ2V3OUpkb0d1S3dlUzcxM1pHUUhjd0FFM0ZvN2c3azVONDVHdXI5blNPcThhS01RRFJYU3NrclB6U2VJWm5HQ3Nnd2lvQ1NmdmhTbzhZL1p3RVFNeUlTU09adVNoTXlJMTI2eHlvUDFhcEN3d3ppNjBlK3ZybGJ6R0RZdjN6OEU4RUNtREhDU1Q5V2dMQ3dzMWtMV3lKbDE2ZTNkZkRTVlA4dWNJdy9QOE5oRm9rSW56eGZLZ1pkUFd4QVBIMVQxOUxNaFhIK0FpZTRvd2ZEMHpuT1NOemdtSGU3SCIsIm1hYyI6ImEzZWIxOTdjYTVkOGIzOWM1OTNkNDEwMGEwMmYxZDQ2YjNmOWEwZTk2NjBjY2Q3ZjgyMWQ5NjBjOGY0ODk1OGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9UVEQyc0R3blhoTXVHTTlCM0xLekE9PSIsInZhbHVlIjoiTWxBT2VKSzJuR1lSaFM0Z1Z2eVJOT2Vxa3d5MjUzSEpyYXowamozaXlibXBqY1BwMWJIR0ExdGFPNWcrS3BGeXJQbEEvcXR2MGFWVXlkbzlqRjBrckErWUYvMFJVMHlSSGFhY2RFcFl3WHVwcW95SGxxUWhva3NZS1ZGZ1E4enVBeGFOTXVqRjN0TzRGZEU0eWU2VHd3RWRFUUcvUXoyaXhERFpIMEJyZ0VJTWEzQXJURzcwMzU1WnIrNkcydFhmd2lhYmdBTFpiNGRxRGdiOGpjS2ZJTmx5Y2xZZzBiL3FXYmJYKzBYOHFqY3ZsSkw5R1o2WEpURWRsTjBrbWZsQTU1blQ1aG9oSFVYcWlzQVdzRWxlYTBkQUVYQy9RWGNZWEJlWUlrZEdDaUdyNzVxbG1FZjN6bzVlSnJxcmhaRWVOcVdUNDFWM1doSlNPNnZzTWVCWjZYdk9pWFk5dDlMVkNLOTFPMjdwR3h2cGQ4dE1zWW5TaHR1dG83STd3RmlTdTVzSWEyK3pSZkdhTzgzTEM1SytWWVlJVlZ6Rlp1emFJTzY0SzlkZEdTM0lNOFdacXlTODc1SFVJVUhUWmp3bkFKeC9DVVAxMFdnQ3JIQ0dweTB5QTZvMmsxTllmeXR1TkZIcUJHc1pVdEZFSmNlWGx3L1orL2ZNbmV4eHYwdHIwUEJJVitKWEJVbzhiQkR1c0xDT1gxWkhNZVpveVdscG5IM2tyQ0NyeUFIdE01dnh3YnJGZHFwTWlyYU12SUxYUDR1T2pJTVFxWE9IRGNGeElDMHhBc1lva2VnL0VOM01kNDB5aGFVRzBqem82ZnVDclFDSXVKQXI3NGFtRnJtQiIsIm1hYyI6ImVjYzg3Mzg5ZTVhMjYzNjEzMzg2YzY1ODAxMDgxNjEzOWM0ZjhkNWZhNzEzZDNjZmQyOTg4ODE2NTgzNWM0MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+