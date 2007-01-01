Беспилотник сбили в Калужской области

Вечером в среду, 3 июня, это произошло в Боровском районе.

Беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

Ранее МЧС объявляло беспилотную опасность на территории нашего региона. В аэропорту Калуги полёты были временно запрещены.