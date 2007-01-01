Семь беспилотников атаковали Калужскую область

Силы ПВО сбили их вечером во вторник, 2 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Летательные аппараты уничтожены над территориями Боровского, Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - прокомментировал губернатор.