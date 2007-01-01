Семь беспилотников атаковали Калужскую область
Силы ПВО сбили их вечером во вторник, 2 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Летательные аппараты уничтожены над территориями Боровского, Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - прокомментировал губернатор.
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