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Происшествия

Семь беспилотников атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
02.06, 21:35
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Силы ПВО сбили их вечером во вторник, 2 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Летательные аппараты уничтожены над территориями Боровского, Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - прокомментировал губернатор.

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