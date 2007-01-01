В Калужской области три дома повреждены при атаке БПЛА

Это произошло в ночь на среду, 3 июня, в Бабынинском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В результате атаки поврежден один дачный дом. Два соседних частных дома получили незначительные повреждения осколками БПЛА, - говорится в его официальном комментарии.

При этом из людей никто не пострадал.

Местная администрация обещает помочь людям восстановить дома.

Всего за ночь в Калужской области сбили шесть БПЛА: в Калуге, Бабынинском и Дзержинском районах.