В Калужской области три дома повреждены при атаке БПЛА
Это произошло в ночь на среду, 3 июня, в Бабынинском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- В результате атаки поврежден один дачный дом. Два соседних частных дома получили незначительные повреждения осколками БПЛА, - говорится в его официальном комментарии.
При этом из людей никто не пострадал.
Местная администрация обещает помочь людям восстановить дома.
Всего за ночь в Калужской области сбили шесть БПЛА: в Калуге, Бабынинском и Дзержинском районах.
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