Беспилотник сбили в Калужской области
Беспилотник сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.05, 19:59
Днем в субботу, 30 мая, силы ПВО уничтожили летательный аппарат на территории Хвастовичского района.

В своем официальном телеграм-канале об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На земле также нет разрушений, заверил Шапша.

Ранее МЧС объявляло в нашем регионе режим беспилотной опасности.

