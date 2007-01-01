Беспилотник сбили в Калужской области

Днем в субботу, 30 мая, силы ПВО уничтожили летательный аппарат на территории Хвастовичского района.

В своем официальном телеграм-канале об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На земле также нет разрушений, заверил Шапша.

Ранее МЧС объявляло в нашем регионе режим беспилотной опасности.