Беспилотник сбили в Калужской области
Днем в субботу, 30 мая, силы ПВО уничтожили летательный аппарат на территории Хвастовичского района.
В своем официальном телеграм-канале об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На земле также нет разрушений, заверил Шапша.
Ранее МЧС объявляло в нашем регионе режим беспилотной опасности.
