В Калужской области пропала 69-летняя женщина
О местонахождении Любови Ступенко нет информации с 27 мая, сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
По информации волонтеров, она может находиться как в Калуге, так и в Брянске.
Рост женщины – 158 сантиметров. Она худощавая, седые волосы. Была одета в серо-синий пиджак в клетку, голубую кофту, светло-серые спортивные брюки и сине-белые кроссовки.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
