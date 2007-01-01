В Калужской области пропала 69-летняя женщина
В Калужской области пропала 69-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
28.05, 14:25
О местонахождении Любови Ступенко нет информации с 27 мая, сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

По информации волонтеров, она может находиться как в Калуге, так и в Брянске.

Рост женщины – 158 сантиметров. Она худощавая, седые волосы. Была одета в серо-синий пиджак в клетку, голубую кофту, светло-серые спортивные брюки и сине-белые кроссовки.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

