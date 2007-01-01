Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области пропал 49-летний мужчина
Происшествия

В Калужской области пропал 49-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
27.05, 14:57
0 655
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Дмитрия Санаева из Юхнова видели последний раз 26 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где может находиться мужчина.

Волонтеры просят калужан помочь с поисками.

Рост мужчины – 170 сантиметров. Он худощавый, волосы темно-русые, голубые глаза. Предположительно, был одет в джинсовую куртку, черные спортивные брюки и черную кепку.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
лиза алерт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZndkc3UEZ0ZlVwUlR0WHBrN3JFa0E9PSIsInZhbHVlIjoiL1VsV3RLcnFXZ3Vjc1RFV0FpWnZxTzd2YmthWTBXU3ljRVJobHJKV3pKTEdFa3p0dXA2c0VvK0hqRWtFNG9aR1pYNU5mRCtCUml2TmdTRnNrZFZEWnpxWUxIVUxiRG9GTWF1NU1kdHAvQWhEdTd3YVQ0Z3dEUzZsSXB6VmY1djRuUkRhU2tIMytlQm8yM0hZNk84NEM2alA5dlk0WmVTdjQ1OW9VNkdteUtEbXcxRzVwSnFtMkVLVmtwUmppakY1dGFFZjhRVmhnVXkrVUx2Q1hHSGtsU2phS1NZbmJHNWNscDNETnVTZkV4UE1EeFFhcEF2Y3F5cG9hckNzVWZBYTkyb2ZXa2w2eWludWFQNlN5UUJ3bFZEOXNHeWsxM3p5VjZYVVdCRHNrTVhMRWFuemdvM2ZyenBsY005VjNiaUJhVjlid1VNZ2p3eWM3VEh2b3RVZmhIMXBmZFpBMFRWcStkcWZIMFhLYjhzaUNnbjExeDBnZnhUdFRoa21hSEx0R0NwV3o0VDVUQ3pFajBZK3BNdHZFMEU5blhqdkFXd2VZWmV0Z2x6WGtBZVJvbEcvdU44UjhwNFdJWm5uOXZZQSIsIm1hYyI6IjU0MzNkOTVlMzRkOTk0NDZlODJmZDJlNDk1ZDI5NTE5NDhlODVjMzIyNTAyM2NhYTM4MWZmZTYyNTU0MDc0M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJjSVY3dnFvR2s5NzhlT2pYWnRKMVE9PSIsInZhbHVlIjoiQkNJVXlXd0Jia1NVeVZFS014YVNiaWFhTHA2N1dQa0hqWXRmd0lqWnB4S1JJSzJkLzNVdGY1YmIzeXhUNGd4bDZYNjlxbTM0bVBkYWxYU0RpNFB4UE1aV081ZytXd3MvMXdFT3UrblVTVGJSMndadHJtVUdOY01PUzVnSGF1a0JtR3J4NEpHMjh2V1NybjVmdnVDOWIxNUhWQ3NtVm5ndnZSeUhHMlFsZnU0ZGtZOU0xMTc1NHd6ZVNiTmcxYXF2TWtxMzEwVG1YNENnQ2JTTU5pOFpkRFh5S05vbWszMjMrUitockZrS05ORjlFMkhSd1dHMWpETE1MdGd3NmtCRFFwckxHRnN2cERUQUovdnh0QnJJcGI3WnNqbmZlNzB1Y1J6VVR5RTJVeUF6K3dha3laWm5xNnpueGJWL05EM1pCQ1BWSjA1K21LQ05VL2RVS0ova3pxRWI0MGd5dGxpTEhnOEppYjE2TVpXWTd3cHN4MVRxOVZBOHg5RFRNSXNGSWZmSnNucVhqcVY5QTMwUktOZkV0MUZFcXZjNjNZZW02dG1BQWxuVUdtVmYzYTJWNHIzRlNrV0wwWkV2eFZ0ZG16dXIvck5sL2tEWktwQUhZZU0rVHV2bDlBVnRPSzBpLzROemlNNVAxTnVyQmlkb2dybnZxMmVaZXRaOGxVMmFLRC85aFZZVm1GazRZNElrNnJPVTV3VWMxME4yeElEbTVTdUJIT1p5RENaUEN5WFNqdE1kMXNyVFkxWS85c0RqbXhGL0twSnZyWDhyWFVKMU1FcWwyS1FBUUpDekxQSCtUcm8rUTVEWWNINFJZZHFpK3piNlpiRm1OTkpoVW8wMCIsIm1hYyI6ImI5MzQxYTI3OWYyMjhjYWJmOGUwNzFhZGJkYzliZjAzNmVhMDUzNzdlZDczYzdmNmJiZjhhOGZmODA1ZmZkYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+