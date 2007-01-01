В Калужской области пропал 49-летний мужчина
Дмитрия Санаева из Юхнова видели последний раз 26 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Пока нет данных, где может находиться мужчина.
Волонтеры просят калужан помочь с поисками.
Рост мужчины – 170 сантиметров. Он худощавый, волосы темно-русые, голубые глаза. Предположительно, был одет в джинсовую куртку, черные спортивные брюки и черную кепку.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
