17-летняя девушка пропала в Калужской области
Последний раз Тахину Вишнякову из Бабынино видели 19 мая, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».
Пока нет данных, где может находиться девушка.
Её рост – 170 сантиметров. Черные волосы, карие глаза. Была одета в белый топ, белую юбку в черный горошек, черные босоножки. С собой – черная сумка.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
