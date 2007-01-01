17-летняя девушка пропала в Калужской области

Последний раз Тахину Вишнякову из Бабынино видели 19 мая, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где может находиться девушка.

Её рост – 170 сантиметров. Черные волосы, карие глаза. Была одета в белый топ, белую юбку в черный горошек, черные босоножки. С собой – черная сумка.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.