В Обнинске из-за атаки беспилотников повреждён автомобиль

Днём 21 мая силы ПВО сбили пять беспилотников над Калужской областью.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над Боровским и Перемышльским округами, а также у границ Калуги и Обнинска.

В Обнинске от падения обломков пострадал один автомобиль. Губернатор уточнил: повреждения несерьёзные. Власти города окажут владельцу помощь.

Пострадавших среди людей нет. На местах работают оперативные группы.