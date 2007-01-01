Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Обнинске из-за атаки беспилотников повреждён автомобиль
Происшествия

В Обнинске из-за атаки беспилотников повреждён автомобиль

Днём 21 мая силы ПВО сбили пять беспилотников над Калужской областью.
Ольга Володина
21.05, 17:55
0 436
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над Боровским и Перемышльским округами, а также у границ Калуги и Обнинска.

В Обнинске от падения обломков пострадал один автомобиль. Губернатор уточнил: повреждения несерьёзные. Власти города окажут владельцу помощь.

Пострадавших среди людей нет. На местах работают оперативные группы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла дроны
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpvL0dxKzZKMHZKMVE1eDhOQmRSNFE9PSIsInZhbHVlIjoidkhMWm0vMGI3V0VtYU12SFlYL2t4K0JIYXhRTm1tcnovbC83OHFxRVZtLzFnUXBLODBHMm5zRVcvdFNRYVd3T1pxNFdpS1hjaUttV09tZ3Y4clpNMVpZbHdlTHVmWEFDUXM4ekh5ZklPdmd1djlvbjJlTDJUSHJsZ24xQWs4V1c2TENmaThUS1puYXA2SG52WnBRVVRhUERYTVMvSDZLK1NIOG5RSERBZFM3UmVmZkZ3cXhGQkdHdTRMSGl6S1BCZ0tmNU5vbjhnMjZVVTdOQjhLT1lybnpwT21KcHJKU1RMd21EZUlrWWYwTnZnUG5KNXJRWURjMFZtUUsxNFRTcitwTVplTGd5NEw3TjhlL2U3eFdrWDFKbVhHeVR3Nlg4d09MTjVkcityT0FzOEdhYWFSVStLUXF4VEowcWFTb01kZUNWSlk2YWp4azFSTFgwaVdHMWRHUkF4V3JuUDBISFRhOGZDTTRmNCszQlBqTHNXSmZHVVdLOE5pYVJXSkFoNmJYd3dkMkU3dzFndXFUaDA3RGhNR2krSG1DM3lIWEZDSkM4Z1g1YnYxdmRhclU3ZWNEYUswYU5YTUZqR2NEWSIsIm1hYyI6IjFkNmFhYjg5YWQ3MTdhNzVmZjllNGM5NmUzOGRlZTA5YThlZjRhZGFhODY4YzFkZTgzYzNkNzUzYzVmNTY3MjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikpua2dDSnJmN01Sbm9QWWh0UlVUZVE9PSIsInZhbHVlIjoiUzZDamFEMDZnY25LQjlXRm5DWXRTcVA5d2tVQlNURldMY2xNcHc1Z0R1WEFnZmdXUEdPR1lhK3F6WXM0aXV1Q3NmYUZGR29Wa1pYSzg1U09lOFg1VzNHTkY4aXVpRTU1U045N2RPajhTSTYwYmZvL0dWOElTbHR6eWJ4TWFTODFnSnpNSUxlQi9TbUlIL25mSGhXSCtxWmp2Q040Y1RnM0thYWlvVGZzSEtjd3pnYnVpMzE0S2RhRTI2Y0NZR0FWV0J1R1kxbUs3ei9sZlBiWSttRkpYc0J1OHhZVS9ReUsyRzUyZHlMdlVwWFI5ZWFWK0NwZTB6M2R6RFIrRE9qbUM1WjVNUy9LOWY1VWdaTnlTcFVHN0s5aDZjeUplVFQzSzZsazlnL0toSm9YU3pLSlBPSDZzSFRCTW9yOGF1NnhpUVlyRExMcmk2cnVFaWFzTmtNWVdDUEdwSU1rR1ljUzZybHNub1NxV1lEcnhwYlFBa0FYTXNCOHZyY0tqaXRtNHgxem9QYWxLbFR5ZSsrQXNpUmdXZEVYRjBoME9QaW14VFBFa0RxWm93SkpWZlBJQmx4QzZ1djVuU3pVeHlOcnJKczJTd0NjRUs4L296b1Q2UmVBWGxFcDQyQ2gvRDlJUnpYbzFmTk9iNXpxRDRBMjZrWFlYalZicEpXZ0g1a3pMUWdVQ3JoRXdxQmtySDE4MXd6U3BiQ1ZpbmtJb1J6UmZ5WjhtcE43eklqV1gveGhYZStkTTJtWSswOWNCTkVmenMwY1AvSXBYRzhEb3lEY0l5U1N1MnZ6bkFlS3RnM21JaEVqS3ZWak1MUG0vWWhlSi9PZEdiMjVVV1FmZ1o4aiIsIm1hYyI6IjdkNjhlMGNjZjFkNWIzNzdjOTA1ODU0NWE1Y2Q2OTc4ZTQzMzg5ZDYxOGZjZDc2NTNhNWVlMDVmOGExNThjZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+