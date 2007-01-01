В Обнинске из-за атаки беспилотников повреждён автомобиль
Днём 21 мая силы ПВО сбили пять беспилотников над Калужской областью.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили в небе над Боровским и Перемышльским округами, а также у границ Калуги и Обнинска.
В Обнинске от падения обломков пострадал один автомобиль. Губернатор уточнил: повреждения несерьёзные. Власти города окажут владельцу помощь.
Пострадавших среди людей нет. На местах работают оперативные группы.
