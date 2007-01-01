Семь беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
20.05, 21:00
Силы ПВО работали на территории региона в среду, 20 мая.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотные летательные аппараты сбили в Мосальском, Козельском, Спас-Деменском, Перемышльском, Юхновском и Сухиничском районах.

Предварительно сообщается, что никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

