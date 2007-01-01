Ещё два беспилотника сбили в Калужской области

Это произошло вечером во вторник, 19 мая.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны на территории Жуковского и Барятинского районов.

Никто из людей в результате ЧП не пострадал, на земле разрушений нет.

Ранее власти сообщали о трёх беспилотниках, которые сбили в течение дня.