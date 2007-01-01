Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия На севере Калужской области сбили беспилотники
Происшествия

На севере Калужской области сбили беспилотники

Дмитрий Ивьев
19.05, 17:05
0 159
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Днём во вторник, 19 мая, силы ПВО работали в Малоярославецком и Жуковском районах.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, там сбиты три беспилотных летательных аппарата.

Никто из людей не пострадал. На земле также нет разрушений.

Ранее спасатели объявляли режим беспилотной опасности в нашем регионе, а полеты в аэропорту были запрещены.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVhdHBndlBxT1pIR0YzUjg5Ym9uUVE9PSIsInZhbHVlIjoiMWhvWCtVcm40SWptS0gwektFaVFCV3plZ3M1VWZva0NCNWxaOXp5WStBWXF6VEl5bkxOT0VjK2NuckpVSFJWN2svcks1aDJNSUJMUUVUaStJeFc5c3Y1WllhNmIrWHlZM1N2a2tJUVlFbUJoODgycjd3dEF2NWFaOURYS1MydVdwZ3d1Vk1Wb05rYUk4ZTQ0RWJPclpUWWJVU2JEZU0reGNUemNkRmhtVUZ2cFJrSFQxWUswbDU2NXRLcjM1N1BTWitXc0REdTdKV1g0R2x3Y0VKdjJ2aTRyOS9VMFhqRWd0MkdjQWYzNGRaSkN3YVpXVnNPMW5XQXFHd0NmSGlhcml0Wk1aNGtpaUVvV0NKUDFBTVZxME9RWUlhYXVDemxUKzdOYzN6azFLYUU2M29Rc0lMMHQzRTBYc29UK3Q3bXlPWE8wQkVYa1JORW5FaTNweGxVNGlXdFdXS2F6MEF5bHJTMWFDTjQyM2l1Z1AwWHBzTElJRC9nOG1CVXV4M2JVTDY0S1ZtVXdrdEViVW5nQXh4V3dvdU15ZXBoRk4ydDdNelFVY0ZNOXVBWEZVenJzTnFRTlN1aFdlZHYvLy9PbSIsIm1hYyI6Ijg2YjZiMmVlNmQzMDBkMTFjYmEyNDI4Nzg1YmYwODI5MmUwZjBkMWEzMmExMmUxZDU2NzY5OWM1OWZmYWMyZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlWSGNuUXFrV0JabW5jaFhOV0VQakE9PSIsInZhbHVlIjoiaGd2bmZaZVJ3bHhUSzdEMGNNNy8xanAxSVlUMWpwdW12WXpZYjVoRSs3SXJHRG5iRTUwUHBqbXVUaEc2WGdCV2t2QlBOdHZzYUs5alYyUnZJaVVHckY3ckY3NnhPRFhKY2VkbnRMK0I1dTJsU0YvVjZmSyt2QTRQVUhLd1pacjlnVWorL3JXL1RCMWtrZ3pPM21kL3RXWUp2VjNOdDRLM1R5bHpKT20yMk1Qc1RsNzBiTEtlQkdBN2xYMzNJRXRETDJ2MEkwcllSMHExQnFUdzBhaFZWeUtFbUhxNkc0WDJadmFQeGxDWDR0WXRqWUNkenRCTWdXdEl3a3gyMDMzWEF2K3BZTm5KeFU5d1FkVjRRU2RtVGtvOGM1KzV1Sm01VjEwZFlVMDJST2M4YWQwTXpGQWJqb3AwYURXMDQyem9HZisvY2RSdVhUUlIrVVkyQTlDZGZ5dTJyelVXaHZXTGJhQysvNVpWaEdwd3R0TzF1VEdiUGtGa0Nzb0ZFWHlhQ0VMUnVMWVRXbUcvMTF6UkE2Smx3cG90czZ6SUZrYTEwbnhWRnQrOUE5dTBTOUVpanp1STFzY0pQWExlLzZvc3FRSm9EM2daMXRJRUZHRmtiWnA2bTc1VlMwZCt2U0laU1VVUE5EdXJhMGVoN0JQQ2hXYWJuSm5NemFpcWsrc0tLSVgrWUZLUW8wRzk1YUJReXNGU0RVbEpYRlFOUFE1cXcrZFdBbGFFbG1kc2RGcWVxWkZZeTEveG93ZDZ3VjFJVCtRbi9XY1RQRDhvUW5qcmNiK3pCb3o2MGxQK2xQUEF4aGtXNVNvY3ZLUXI3VHZEcTNONmlvTEI5aWl5YTY3ayIsIm1hYyI6ImYzYzlmYzMxMWIwZDRiMGRjZjg3OTlkNjBjMjk0ZDA4ODc4Zjg2NWZhMzkyNmI4MmRlNGMxYzM2MWE2MzcwNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+