На севере Калужской области сбили беспилотники

Днём во вторник, 19 мая, силы ПВО работали в Малоярославецком и Жуковском районах.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, там сбиты три беспилотных летательных аппарата.

Никто из людей не пострадал. На земле также нет разрушений.

Ранее спасатели объявляли режим беспилотной опасности в нашем регионе, а полеты в аэропорту были запрещены.