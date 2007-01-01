Семь беспилотников атаковали Калужскую область
Силы ПВО сбили их в ночь на среду, 20 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Летательные аппараты уничтожены в Медынском, Хвастовичском, Боровском, Мосальском и Людиновском районах.
На местах ЧП работают оперативные группы.
По предварительной информации властей, обошлось без пострадавших людей и разрушений на земле.
