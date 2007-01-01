Ночью шесть беспилотников атаковали Калужскую область
Силы ПВО сбили летательные аппараты в Калуге, Боровском, Малоярославецком, Сухиничском и Ферзиковском районах.
Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, обошлось без пострадавших людей и разрушений.
На местах ЧП работают оперативные группы.
Ранее МЧС предупреждало калужан о беспилотной опасности. Небо над Калугой закрыто для полётов.
