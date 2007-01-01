Пять беспилотников сбили в Калужской области

Силы ПВО уничтожили их на территории Калуги, Дзержинского, Юхновского, Ульяновского и Малоярославецкого районов. Об этом сообщил утром в пятницу, 15 мая, губернатор Владислав Шапша.

По его предварительным данным, обошлось без пострадавших людей. На земле также не зафиксировано разрушений.

МЧС объявляло беспилотную опасность в регионе.