Пять беспилотников сбили в Калужской области
Силы ПВО уничтожили их на территории Калуги, Дзержинского, Юхновского, Ульяновского и Малоярославецкого районов. Об этом сообщил утром в пятницу, 15 мая, губернатор Владислав Шапша.
По его предварительным данным, обошлось без пострадавших людей. На земле также не зафиксировано разрушений.
МЧС объявляло беспилотную опасность в регионе.
