В Калужской области пропал 61-летний мужчина

Игоря Удачина из деревни Вербежичи Людиновского района последний раз видели 5 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где может находиться мужчина.

Волонтеры опубликовали его приметы: рост - 170 см, худощавый, седые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку, голубую футболку, черные спортивные штаны, черные ботинки, темно-коричневую кепку. С собой - темно-синий рюкзак.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.