В Калужской области пропал 61-летний мужчина
Игоря Удачина из деревни Вербежичи Людиновского района последний раз видели 5 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Пока нет данных, где может находиться мужчина.
Волонтеры опубликовали его приметы: рост - 170 см, худощавый, седые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку, голубую футболку, черные спортивные штаны, черные ботинки, темно-коричневую кепку. С собой - темно-синий рюкзак.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь