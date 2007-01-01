В Калужской области пропал 61-летний мужчина
В Калужской области пропал 61-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
14.05, 09:00
Игоря Удачина из деревни Вербежичи Людиновского района последний раз видели 5 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где может находиться мужчина.

Волонтеры опубликовали его приметы: рост - 170 см, худощавый, седые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку, голубую футболку, черные спортивные штаны, черные ботинки, темно-коричневую кепку. С собой - темно-синий рюкзак.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

