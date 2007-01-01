Из больницы выписали людей, пострадавших при взрыве в Малоярославце

Бытовой газ взорвался в общежитии на улице Фрунзе 5 мая. Подробности мы рассказывали в этом репортаже.

Вечером в среду, 13 мая, глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов сообщил, что два пострадавших человека выписаны из больницы.

Оказавшаяся под завалами женщина лечилась в Калуге. Её маленький сын в течение недели находился в Центре социальной помощи семье и детям «Милосердие» города Обнинска, так как других родственников у ребенка нет. После выписки женщина заберет его домой.

- Ещё раз слова благодарности спасателям, которые первыми прибыли и за считанные минуты смогли всех вывести, - прокомментировал Парфенов. - Следственные мероприятия продолжаются. Администрацией округа заключен контракт на обследование конструкций дома.