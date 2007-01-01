В Калужской области назвали причину смертельного ДТП
Авария произошла на федеральной трассе М3 «Украина» в ночь на среду, 13 мая.
По предварительной информации полиции, 32-летний водитель «Рено Логан» двигался в сторону Брянска и примерно в 00:40 выехал на встречную полосу, где врезался в «Фольксваген Транспортер».
Водитель легковушки скончался.
Травмы получил 44-летний мужчина, управлявший «Фольксвагеном» - его отвезли в больницу.
