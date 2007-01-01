Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области назвали причину смертельного ДТП
Новость дня Происшествия

В Калужской области назвали причину смертельного ДТП

Дмитрий Ивьев
13.05, 10:13
0 578
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Авария произошла на федеральной трассе М3 «Украина» в ночь на среду, 13 мая.

По предварительной информации полиции, 32-летний водитель «Рено Логан» двигался в сторону Брянска и примерно в 00:40 выехал на встречную полосу, где врезался в «Фольксваген Транспортер».

Водитель легковушки скончался.

Травмы получил 44-летний мужчина, управлявший «Фольксвагеном» - его отвезли в больницу.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkE2V1ZyazNoZURpOW82aEJrVUpUYWc9PSIsInZhbHVlIjoiT0VJcm13RWFheERFcEg1QnhKVVZ4UlJKNm9sMUl6R3dRTW9SWnpzSktoOUdOWURQd0VHbkoyVDZQK2VDT3QyWU1FZUxubzNlZDVmcTMwMGtyaTdwZUJpSUJUYmV0QXRtUU15QnN6OFN3Q3R0NG9QdTVwMXF1Q0ZUbThnaVhkdHlack84clVUMnhyNURRYWNDaDRxV04zU0dxdjF1UFNRVjI5NEN2bnRJdmZJbGFBVkhKVTl3VG9jTFRPLzBrdWNlQjY5a3RaT0FENVpyS0Zqcy96ODRpK2lFakE1dlVKcmJTOFhpV0N3elVmUzZqemhoUUNzZUdsa1NqcmtubFdadURUR3o0SjVhSytQUG9yTGFhTysxZHYvTmZUdjM4YThISy9ObmRRaVNjU3hSOXpqZW9sV0VneUVISjU2NHVOWmZoTU9MYVI2NDNpQk5jdnhoYnZ3cE1xTVVsUTh3SjlhcUo0VFk2c0Jzc1VoVmZhL2tnb0wvZndaYTJnSG5OTmNHcGNscFpCS2EyTlEzQjR6SHM2bXBvZ0hzenNYVmZ1OC90QThOc3lwM25qYUZsMTg1VUxkMCtMcmxpNzRQSys5YiIsIm1hYyI6IjU4Mzk4MmUzYmFkYTIxZDdlZDlkOGRiYWI0OWYxMDQwMzI1ZTJkOWEzMTFlYzUyZTU2OWRjOWJiODZhMDFhM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Indab1R1bm9lWitnMHZhSW1Tc3o5Vmc9PSIsInZhbHVlIjoicEdYUldoVnNDaUZYbHpsRm0zSHF0d0ZKdXBIRjNVN240NlpndEVaU1NKOWF1dnlLaXhUamtwODNuK2dXQlNneXl0dnhjVXVqSndBeDNKYlZOeEN4OU1lSUxZR1M1THVibVlrN05pQVhBSVI2SktwdGpiYURlZWcyN0JQT0wxL1pnN1MwaU1NVllkOE1CYk5KZVRIbVR5MUkyeDdTUWh3MnBxNXhleERBMlVoT0xVa3B0cWZTK3JZVFo4dDZTWWFjcFFtdW9iaG5RbFpxN2hiblFJcnd6LzlTNFFyMXNkdWp0Rnl5Znc2Q1F4K1J6VnFtSS9uYWFUU2RZNllTZlBEQUVROHZzTmFlM29WQWNSSkJ4K011SEZUQ2RMejNLblF6MWFhRThMMnZ5blZjeFEzdDZDNHg0cWZSNit2azJZUUo2dGxULzdVT1Z5WVVpUVJzdERNYWhRc0lNWGRHSEtlL0RMd1QrK2FqUkI3VE1UVEJ6VUF3R08wNnF4VEpSL3Z1ajg2azZPUHo2SHp2dDQrUVUzODFHenBLa0kwZC9ZRGhGd0NSb3NoZXlCaEw0UDU5Y2ptSnJwMTZwYmhaeU81TkdPa1YxZk5laVNoZjYwK2J6LzVPMFF3QXoyK29FY2YwaVhXa1IwRXBHY2FvMmJuS3h1NEEyellMb2t0cGxxQUFNNFFSRXRBaStzQlljclBqTjdGdHF6cUNtQnlKQ3RIdDNvdGVDYjFyN3N3a1pJUmR5dzJXdWRVOCtZSlg0eFNCK21mUWc2Wkt3SXlEUm54eHF3L0N6TU1vTUtMUVhIMnNIWDJDYklxa1llbEpCL3AzeGhnZFd0dEdKa3dkWW13UyIsIm1hYyI6IjZlNGY1MGE5MDYyNmI5MWFkY2E3MjYyZjhhY2EwMjkzZTIzYzcyZDBiNTJmNmRmMDhiNGJjYTdhMGZkMmY4ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+