В Калужской области назвали причину смертельного ДТП

Авария произошла на федеральной трассе М3 «Украина» в ночь на среду, 13 мая.

По предварительной информации полиции, 32-летний водитель «Рено Логан» двигался в сторону Брянска и примерно в 00:40 выехал на встречную полосу, где врезался в «Фольксваген Транспортер».

Водитель легковушки скончался.

Травмы получил 44-летний мужчина, управлявший «Фольксвагеном» - его отвезли в больницу.