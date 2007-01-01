В Калужской области водитель «Рено» погиб в ДТП на трассе
В Калужской области водитель «Рено» погиб в ДТП на трассе

Дмитрий Ивьев
13.05, 09:23
Стали известны первые подробности о ночном происшествии в Бабынинском районе.

Около 00:50 там на федеральной трассе М3 «Украина» столкнулись «Рено Логан» и «Фольксваген Транспортер».

Водитель «Логана» погиб, сообщили в прокуратуре региона.

А человек, управлявший «Фольксвагеном», с травмами попал в больницу.

Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.

