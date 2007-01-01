В Калужской области водитель «Рено» погиб в ДТП на трассе
Стали известны первые подробности о ночном происшествии в Бабынинском районе.
Около 00:50 там на федеральной трассе М3 «Украина» столкнулись «Рено Логан» и «Фольксваген Транспортер».
Водитель «Логана» погиб, сообщили в прокуратуре региона.
А человек, управлявший «Фольксвагеном», с травмами попал в больницу.
Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.
