В Калужской области водитель «Рено» погиб в ДТП на трассе

Стали известны первые подробности о ночном происшествии в Бабынинском районе.

Около 00:50 там на федеральной трассе М3 «Украина» столкнулись «Рено Логан» и «Фольксваген Транспортер».

Водитель «Логана» погиб, сообщили в прокуратуре региона.

А человек, управлявший «Фольксвагеном», с травмами попал в больницу.

Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.