Три беспилотника сбили в Калужской области

Силы ПВО работали на территории региона в ночь на среду, 13 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Три беспилотных летательных аппарата сбиты над Боровским, Малоярославецким районами, а также на границе Калужской и Тульской областей.

По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений. На местах происшествий работают оперативники.