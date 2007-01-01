Три беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.05, 08:21
Силы ПВО работали на территории региона в ночь на среду, 13 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Три беспилотных летательных аппарата сбиты над Боровским, Малоярославецким районами, а также на границе Калужской и Тульской областей.

По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений. На местах происшествий работают оперативники.

 

