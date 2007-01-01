Происшествия

ПВО сбили четыре дрона над Калужской областью

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 7 мая сообщил о работе противовоздушной обороны.
Ольга Володина
07.05, 20:11
В течение дня силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.

Дроны сбили над тремя муниципальными округами: Бабынинским, Кировским и Малоярославецким.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты приступили к осмотру территорий.

Предварительная информация говорит об отсутствии жертв. Разрушений инфраструктуры нет.

