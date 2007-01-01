ПВО сбили четыре дрона над Калужской областью
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 7 мая сообщил о работе противовоздушной обороны.
В течение дня силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.
Дроны сбили над тремя муниципальными округами: Бабынинским, Кировским и Малоярославецким.
На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты приступили к осмотру территорий.
Предварительная информация говорит об отсутствии жертв. Разрушений инфраструктуры нет.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь