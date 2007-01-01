Ещё восемь беспилотников сбили в Калужской области

Утром в четверг, 7 мая, силы ПВО работали в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

По информации губернатора Владислава Шапши, обошлось без пострадавших людей и разрушений на земле.

На местах ЧП работают оперативники.

Ранее Шапша сообщал о 10 сбитых БПЛА вечером 6 мая и в ночь на 7 мая.