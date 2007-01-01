10 беспилотников сбили в Калужской области
Это произошло вечером 6 мая и в ночь на 7 мая, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Силы ПВО работали на территории Калуги, Обнинска, Боровского, Жиздринского, Малоярославецкого и Юхновского районов.
По информации властей, никто из людей в результате этих происшествий не пострадал, а на земле нет разрушений.
