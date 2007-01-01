В Малоярославце эвакуируют всех жителей дома, в котором взорвался газ

Есть вероятность обрушения перекрытий, рассказал глава района Вячеслав Парфенов.

- Сейчас мы составляем списки людей, чтобы понять, где сделать пункт временного размещения – людей отсюда эвакуировать, - пояснил он. - Кто-то сказал, что он поедет домой к родственникам, кому-то негде жить. Кто-то задаёт вопрос: «Если мы будем размещать в санатории Воробьево или ещё где-то, как детей доставлять?». Сейчас наша задача, чтобы люди забрали все свои документы, личные вещи и эвакуировать их отсюда.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл утром 5 мая в общежитии на улице Фрунзе, 13. Пострадали три человека.