В Малоярославце эвакуируют всех жителей дома, в котором взорвался газ
В Малоярославце эвакуируют всех жителей дома, в котором взорвался газ

Дмитрий Ивьев
05.05, 11:11
Есть вероятность обрушения перекрытий, рассказал глава района Вячеслав Парфенов.

- Сейчас мы составляем списки людей, чтобы понять, где сделать пункт временного размещения – людей отсюда эвакуировать, - пояснил он. - Кто-то сказал, что он поедет домой к родственникам, кому-то негде жить. Кто-то задаёт вопрос: «Если мы будем размещать в санатории Воробьево или ещё где-то, как детей доставлять?». Сейчас наша задача, чтобы люди забрали все свои документы, личные вещи и эвакуировать их отсюда.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл утром 5 мая в общежитии на улице Фрунзе, 13. Пострадали три человека.

