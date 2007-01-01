23 беспилотника сбили в Калужской области
Это произошло в течение 4 мая и в ночь на 5 мая в разных частях региона, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО работали в Калуге, Барятинском, Жуковском, Малоярославецком, Ульяновском, Боровском, Мосальском, Кировском и Людиновском районах.
По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
